Sky – Leao positivo al Covid-19: è in quarantena

Da Sky Sport arriva la conferma: Leao è positivo al Covid-19 ed è in quarantena da venticinque giorni. Salterà la gara di stasera contro lo Shamrock, ma anche Bologna e Crotone.

Rafael Leao è risultato positivo al Covid-19. Il portoghese è in quarantena da venticinque giorni e che l’ha costretto a saltare tutta la preparazione fino a questo momento. La notizia circolava da alcuni giorni e ora arriva la conferma di Sky Sport. Leao salterà la gara di stasera di Europa League contro lo Shamrock Rovers e le prime due gare di campionato.

Il Milan nel frattempo sta sperimentando nuove soluzioni in quel ruolo e stasera, complice anche l’assenza di Ante Rebic, sarà presumibilmente Alexis Saelemaekers a scendere in campo sulla sinistra, mentre Brahim Diaz si accomoderà inizialmente in panchina. Nelle prossime partite il titolare sarà con ogni probabilità Rebic.

MILAN, SEMPRE VIVA LA PISTA JOVIC