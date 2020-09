Sportmediaset – Milan, sempre viva la pista Jovic: ipotesi prestito

Nelle strategie di mercato del Milan trova posto anche un nuovo attaccante. Il nome più caldo è quello di Luka Jovic, centravanti del Real Madrid. Potrebbe arrivare in prestito secco.

Luka Jovic è il nome principale per il ruolo di vice Ibrahimovic. Il croato è in uscita dal Real Madrid e i rossoneri stanno pensando a lui dall’inizio di questa sessione di mercato. Il rapporto con i Blancos è ottimo, come testimoniano gli affari Hernandez l’anno scorso e Brahim Diaz quest’anno e si potrebbe arrivare a un accordo in breve tempo.

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, Jovic potrebbe arrivare al Milan in prestito secco, senza diritto di riscatto. Un’operazione fotocopia di quella che ha portato Diaz in rossonero. In questo modo, il Milan sarebbe coperto anche in caso di assenza di Ibrahimovic, con un giocatore di ruolo come punta centrale.

FOFANA: ATTESA L’OFFERTA DEL MILAN