Fofana, attesa l’offerta del Milan: Leicester in pole

Il Milan continua a pensare a Wesley Fofana. Il Saint Etienne, detentore del cartellino del francese, attende un’offerta dei rossoneri, che dovranno sorpassare quella del Leicester.

Wesley Fofana è uno degli obiettivi del Milan per la difesa. Il francese viene considerato l’alternativa a Milenkovic, anche se non meno costosa. Il Saint Etienne è un club ostico con cui trattare e non lascerà andare facilmente il difensore. Secondo quanto riporta il canale francese Telefoot, i transalpini attendono nei prossimi giorni un’offerta ufficiale del Milan, che possa almeno pareggiare quella presentata dal Leicester.

Gli inglesi al momento sono in testa nella corsa a Fofana, ma un’accelerata del Milan potrebbe cambiare le carte in tavola. Il giocatore ha già dichiarato di essere onorato dell’interesse del Leicester, ma una chiamata rossonera sarebbe percepita con ancora più gradimento.

Al momento il Milan è concentrato su altri obiettivi, ma se l’impossibilità di arrivare a Milenkovic diventasse defintiva, allora i rossoneri farebbe partire l’assalto al giovane centrale.

