Milan, futuro Milenkovic: la posizione viola

Rocco Commisso, nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del futuro di Nikola Milenkovic, difensore che piace al Milan

Non è un segreto l’interesse del Milan per Nikola Milenkovic. Il nome del centrale classe 1997 è in cima alla lista dei desideri per rafforzare il reparto arretrato, che anche ieri ha mostrato le sue lacune.

Negli ultimi giorni di mercato, con la cessione di alcun calciatori, i rossoneri proveranno l’assalto definitivo al centrale della Fiorentina, che continua a far muro e a chiedere 40 milioni di euro. Troppi per un giocatore che andrà in scadenza fra meno di due anni.

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso, numero uno del club toscano, non ha chiuso del tutto alla possibile cessione di Milenkovic, anche se la sua volontà sarebbe chiara: “Non ho mai parlato con Milenkovic dell’ipotesi che lui lasci la Fiorentina – ammette – Io lo voglio tenere. Milenkovic è un buon ragazzo e un ottimo difensore”.

