Il tweet di Bakayoko: “No time”. Messaggio al Milan?

Tiemoué Bakayoko ha espresso il suo parere probabilmente chiamando il Milan attraverso i canali social. I rossoneri devono affrettarsi.

Un tweet che potrebbe riguardare il futuro professionale di Tiemoué Bakayoko. Il mediano francese ha pubblicato stamattina una sua foto con tanto di messaggio istantaneo.

Sui propri profili social il centrocampista del Chelsea ha messo in mostra una sua immagine, intento a controllare l’orologio da polso, con tanto di didascalia: “No Time”. Ovvero non c’è tempo, probabilmente per la scelta della sua prossima squadra.

Un possibile messaggio chiaro al Milan, club che lo vuole con insistenza e che non è riuscito ancora a trovare l’accordo definitivo con il Chelsea per riportare Bakayoko in Italia. Il francese intanto ha già dato la sua disponibilità al trasferimento.

Bakayoko chiama il Milan ed anche con una certa fretta, visto che mancano circa due settimane alla chiusura del calciomercato estivo-autunnale 2020. Intanto spunta il ‘like’ di Davide Calabria, difensore rossonero che evidentemente spera di ritrovare Bakayoko a Milanello nel più breve tempo possibile.

Visualizza questo post su Instagram No Time 🏎️ Un post condiviso da Tiemoué Bakayoko 14 🇨🇮🇫🇷 (@bakayoko_official14) in data: 19 Set 2020 alle ore 2:00 PDT

