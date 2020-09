Verso Milan-Bologna, probabili formazioni: torna Rebic

Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic hanno le idee abbastanza chiare sulle formazioni da schierare in Milan-Bologna lunedì 21 settembre 2020 a San Siro.

Il Milan ha affrontato la prima partita ufficiale della stagione 2020/2021 giovedì contro lo Shamrock Rovers e lunedì sfiderà il Bologna nell’esordio in campionato. La squadra di Sinisa Mihajlovic, ex allenatore rossonera, proverà a fare uno scherzetto al Diavolo.

Per la gara contro i rossoblu Stefano Pioli non farà variazioni di formazione. L’unica novità nel 4-2-3-1 sarà il ritorno a sinistra di Ante Rebic, squalificato in Europa League per altre due giornate. Un rientro importante, dato che il croato nel 2020 si è dimostrato un attaccante decisivo in zona gol.

In porta confermatissimo Gianluigi Donnarumma, che sarà protetto dal quartetto difensivo Calabria-Gabbia-Kjaer-Theo Hernandez. A centrocampo la coppia composta da Franck Kessie e Ismael Bennacer, con Sandro Tonali che partirà dalla panchina e spera di entrare nel secondo tempo. Sulla trequarti, oltre a Rebic, agiranno Samuel Castillejo e Hakan Calhanoglu. Punta centrale, ovviamente, Zlatan Ibrahimovic.

Il Bologna affronterà il Milan con lo stesso modulo rossonero, il 4-2-3-1. De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Dijks davanti a Skorupski. Dominguez e Poli (in ballottaggio con Schouten) comporranno la mediana. Soriano il trequartista centrale con il compito di aiutare il centrocampo e proporsi in fase offensiva con i suoi inserimenti. Orsolini e Barrow gli esterni, con Palacio centravanti.

SERIE A, MILAN-BOLOGNA: PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Poli (Schouten), Dominguez (Svanberg); Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

