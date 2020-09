Milan, incontro per Ajer: il Celtic apre sulla formula

Il Milan pensa nuovamente a Kristoffer Ajer per migliorare la difesa. Presto ci sarà un summit con gli agenti del giocatore del Celtic Glasgow per trattare.

Il Milan ha capito che è difficile riuscire a prendere Nikola Milenkovic dalla Fiorentina, dunque valuta altri centrali per rinforzare la difesa. Negli ultimi giorni è riemerso il nome di Kristoffer Ajer.

Il norvegese classe 1998 era già stato accostato al club rossonero nei mesi scorsi, quando si parlava dell’arrivo di Ralf Rangnick in panchina. Adesso sembra tornato di moda e ci sono già stati dei contatti con l’agenzia SEG, che gestisce gli interessi del giocatore. La prossima settimana dovrebbe esserci un incontro.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, c’è la disponibilità del Celtic Glasgow a impostare l’operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Per il Milan questa sarebbe la formula ideale, la stessa utilizzata nell’operazione che ha portato Sandro Tonali a vestire la maglia rossonera.

Ovviamente si attendono conferme in merito a queste indiscrezioni e nei prossimi giorni possono giungere interessanti aggiornamenti sul futuro di Ajer. Il difensore scandinavo, valutato 15-20 milioni di euro, è un titolare della squadra guidata da Neil Lennon e dunque non sarà semplicissimo strapparlo al club scozzese. Sulle tracce del giocatore anche il Leicester City, che però ha in Wesley Fofana del Saint-Etienne la priorità in questo momento.

📞 Il #Celtic ha aperto alla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto di #Ajer: previsto confronto tra l’agenzia Seg e il #Milan nel corso della prossima settimana @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) September 19, 2020

