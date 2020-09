Calciomercato Milan – Affare Milenkovic: la Fiorentina si impunta

La Fiorentina è poco disposta a trattare la cessione di Nikola Milenkovic assecondando le condizioni del Milan. Il club viola pretende molto denaro.

Il Milan vuole assolutamente rinforzare la difesa con l’arrivo di un nuovo centrale. Il sogno della dirigenza è quello di riuscire a regalare Nikola Milenkovic a Stefano Pioli.

Il difensore serbo è il preferito dell’allenatore e della società. Viene da buone stagioni nella Fiorentina, dove ha mostrato buone qualità nel ruolo e anche duttilità tattica. Infatti, sa giocatore pure da terzino destro in caso di necessità. Un profilo che si adatta molto bene alle esigenze della squadra rossonera.

Ma riuscire ad arrivare a Milenkovic è qualcosa di molto complicato. Il Corriere dello Sport spiega che il Milan avrebbe voluto impostare un’operazione di scambio con il coinvolgimento di Lucas Paquetà. La Fiorentina, però, ha rifiutato questa soluzione e vuole solamente soldi (tanti) per cedere l’ex talento del Partizan Belgrado.

La dirigenza rossonera è interessata anche a un altro centrale viola, German Pezzella. Il 29enne argentino costa meno di 20 milioni, però il Diavolo lo tiene in considerazione come seconda scelta. Possibile che si possa pescare all’estero per rinforzare la difesa. Non a caso è rispuntato il nome di Kristoffer Ajer del Celtic Glasgow.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calciomercato Milan – Il Valencia propone uno scambio