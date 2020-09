Calciomercato Milan – Conferme su Ajer: dirigenti al lavoro

Il Milan torna con forza sull’obiettivo Ajer, stopper norvegese del Celtic che fa gola in realtà da diversi mesi al club rossonero.

L’indiscrezione delle scorse ore è stata confermata. Il Milan torna prepotentemente a cercare l’accordo con il Celtic Glasgow per un difensore di prospettiva.

Si tratta di Kristoffer Ajer, classe ’98 di origine norvegese. Uno stopper dotato di grande fisicità ma anche di buona tecnica, un mix qualitativo che lo ha reso molto appetibile sul mercato.

Dopo i sondaggi degli scorsi mesi, il Milan sembra pronto, secondo Calciomercato.com, ad andare all’assalto di Ajer. I rossoneri hanno valutato troppo cara la pista Nikola Milenkovic e sono dunque intenzionati a virare sul 22enne nativo di Rælingen.

Il Celtic valuta il cartellino di Ajer almeno 20 milioni di euro. Cifra alta ma non impossibile da soddisfare. Non a caso Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per cercare di avvicinare questo colpo, che potrebbe completare la difesa milanista e chiudere in bellezza il mercato estivo 2020.

