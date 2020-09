Calciomercato Milan – Il Valencia propone uno scambio

Dal Valencia è arrivata al Milan una proposta per uno scambio di giocatori da effettuare in questa finestra del calciomercato. Rossoneri freddi al momento.

In questo momento il calciomercato del Milan è un po’ fermo, condizionato dalle cessioni. Inevitabile, essendoci dei giocatori che non rientrano nel progetto e che vanno venduti.

La dirigenza deve far quadrare i conti del bilancio, dunque non può permettersi mosse azzardate. Tra i calciatori in uscita da Milanello c’è Lucas Paquetà, dal cui addio Paolo Maldini e Frederic Massara contano di incassare 22-23 milioni di euro. Denaro importante da reinvestire in entrata, probabilmente su un difensore centrale.

Tra i club sulle sulle tracce dell’ex Flamengo c’è il Lione, dove il direttore sportivo Juninho Pernambucano è sicuro di poterlo rilanciare dopo una difficile stagione a Milano. Ma deve vendere prima di poter fare la propria offerta alla società rossonera.

Un altro club interessato a Paquetà è il Valencia. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, gli spagnoli hanno inizialmente proposto uno scambio con Geoffrey Kondogbia. Una soluzione che non ha particolarmente scaldato il Milan, che preferirebbe avere cash da poter poi spendere per altre operazioni di calciomercato.

