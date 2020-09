Memphis Depay al Milan: la posizione del club rosssonero

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Memphis Depay, che il Lione potrebbe offrire per arrivare a Lucas Paquetà. Anche il Barcellona sull’olandese.

Non è un mistero l’interesse del Lione per Lucas Paquetà, anche se per adesso non c’è stata un’offerta concreta. Il club francese ha bisogno di cedere per poter fare una proposta al Milan.

Paolo Maldini e Frederic Massara chiedono circa 23 milioni di euro per cedere l’ex talento del Flamengo. Il Lione sta per vendere Houssem Aouar all’Arsenal per 40 milioni, denaro che potrebbe in parte essere reinvestito per arrivare al centrocampista brasiliano. Il direttore sportivo Juninho Pernambucano apprezza molto Paquetà e crede nel suo rilancio.

Calciomercato Milan, scambio Paquetà-Depay?

Negli ultimissimi giorni è emersa anche un’altra possibilità per concretizzare l’operazione. Infatti, sembra che il Lione sia disposto a offrire Memphis Depay al Milan. L’attaccante olandese ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e non è intenzionato a rinnovare.

Il quotidiano Tuttosport spiega che la trattativa è tutta da definire, anche perché il giocatore vorrebbe andare a Barcellona da Ronald Koeman. Se il Barça dovesse riuscire a effettuare alcune cessioni, allora potrebbe fare l’offerta per portare il 26enne ex Manchester United in maglia blaugrana.

Ma se il trasferimento al Barcellona non dovesse concretizzarsi, allora Depay dovrebbe valutare altre opzioni. Al Milan ritroverebbe Zlatan Ibrahimovic, calciatore del quale ha grande stima. Il problema è il suo collocamento nel 4-2-3-1, dato che a sinistra come titolare c’è Ante Rebic e in attacco c’è Ibra. L’olandese partirebbe come seconda scelta.

Ad ogni modo, Tuttosport spiega che dal Milan sono giunte smentite in merito all’interesse per Depay. Al momento, la società rossonera non sembra voler approfondire i discorsi per il gioiello del Lione. Ha altre priorità. Però con il club francese sicuramente si parlerà di Paquetà…

