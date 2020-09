Calciomercato Milan – A centrocampo spunta la pista Anguissa

Nuovissimo nome per il centrocampo del Milan. Secondo la redazione di Sky Sport sarebbe spuntata la candidatura di un forte mediano africano.

Durante la trasmissione ‘Speciale Calciomercato’ in onda su Sky Sport è stata aggiornata la caccia del Milan ad un centrocampista in vista della prossima stagione.

Oltre a Bakayoko e Torreira, due obiettivi attualmente difficili e bloccati, il Milan starebbe valutando un nuovo profilo, un nome a sorpresa per la linea mediana.

Si tratta di André Zambo Anguissa, centrocampista difensivo di proprietà Fulham. Il camerunese classe ’95 ha giocato nell’ultima stagione in Spagna, in prestito al Villarreal.

Un ottimo profilo, che unisce qualità e quantità in mezzo al campo e che potrebbe fare comodo al Milan come quarto centrocampista in rosa. Paolo Maldini starebbe valutando il profilo.

Milan, prima serve un difensore

Ma prima di affondare eventualmente il colpo per Anguissa, i rossoneri vogliono chiudere un acquisto in difesa. Secondo Gianluca Di Marzio difficilmente si concretizzerà l’ingaggio di Nikola Milenkovic, per il quale la Fiorentina continua a sparare alto.

Confermati invece i contatti recenti per Kristoffer Ajer, norvegese del Celtic Glasgow. Pare che in settimana alcuni emissari scozzesi saranno a Milano per dialogare con i dirigenti milanisti per provare a valutare la buona riuscita dell’operazione.

