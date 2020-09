Sky – Milan, ritorno di fiamma per Torreira: le ultime

Il Milan sembra voler tentare l’assalto a sorpresa ad un vecchio pallino che potrebbe lasciare l’Arsenal in vista della finestra di calciomercato.

Sembra proprio che il mercato del Milan possa chiudere col botto. I rossoneri stanno lavorando sotto traccia per completare la rosa anche con colpi a sorpresa.

Le ultime news lanciate da Sky Sport parlano di un ritorno di fiamma su un vecchio pallino: Lucas Torreira, centrocampista uruguayano dell’Arsenal.

Il futuro di Torreira sembra essere sicuramente lontano da Londra. Il tecnico Unai Emery non lo considera importante e il classe ’96 è pronto a fare le valigie.

Il Milan potrebbe essere realmente interessato. Sondaggi rossoneri in zona Emirates Stadium per capire quanto sia fattibile l’ingaggio di Torreira, che in Italia piace anche a Roma, Fiorentina e Torino.

In caso di difficoltà insormontabili per l’affare Bakayoko dunque il Milan potrebbe virare su Torreira, centrocampista diverso dal franco-senegalese ma di grande qualità tecnica. Nei prossimi giorni si capirà se effettivamente il Milan potrà (o vorrà) accelerare per questo obiettivo.

