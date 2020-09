Milan, ecco il Bodoe Glimt: la rivelazione che stravince in Norvegia

Il Milan affronterà i norvegesi del Bodoe Glimt nel terzo turno preliminare di Europa League: ecco qualche informazione sulla squadra.

Giovedì sera in Europa League il Milan ospiterà i norvegesi del Bodoe Glimt. Il sorteggio di ieri ha deciso che i giallo-neri saranno il prossimo ostacolo europeo della squadra di Stefano Pioli.

Oggi la Gazzetta dello Sport ha rivelato qualche curiosità sul club che sta dominando il campionato in Norvegia. Una vera rarità, visto che il Bodoe non ha mai vinto nella sua storia neanche un titolo nazionale, accontentandosi solo del secondo posto un anno fa.

Il Bodoe, allenato da Knutsen, non perde una gara dal dicembre 2019, contro il Molde, ma si è dovuto fermare ovviamente per la pandemia mondiale, disputando solo amichevoli sino a giugno scorso. In campionato vanta comunque ben 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica.

I norvegesi, che hanno eliminato ben due squadre lituane nei turni precedenti di Europa League, si schierano abitualmente con il 4-3-3. I punti forti sono in attacco: l’ala danese Zinckernagel e la punta nigeriana Boniface. Occhio anche a Berg, mediano figlio d’arte che gioca titolare nella Nazionale norvegese.

Fisicità ma anche qualità. Il Milan non deve sottovalutare l’avversario di turno per proseguire il cammino verso la fase a gironi.

