Milan, Bakayoko primo obiettivo: i contatti proseguono

Prosegue la telenovela Bakayoko al Milan. I rossoneri non sono ancora riusciti a trovare l’accordo con il Chelsea, ma i contatti continuano serrati.

Il Milan continua a lavorare per Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista del Chelsea ha già fatto sapere più volte che vuole tornare in rossonero, dove aveva ben figurato nel 2018. Il club londinese non vuole però fare sconti e continua a chiedere 30 milioni per il diritto di riscatto, mentre il Milan non vuole spendere più di 20 milioni. Manca ancora anche l’accordo con il francese per l’ingaggio nelle stagioni prossime, un fattore che però dovrebbe essere superato facilmente.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su Twitter, proseguono i contatti tra Milan e Chelsea perché Maldini e Massara considerano Bakayoko il primo vero obiettivo per il centrocampo e la priorità massima in questo momento. La sensazione è che qualcosa possa accadere dopo la partita di Europa League contro il Bodo Glimt.

MILAN, POBEGA VICINO ALLO SPEZIA