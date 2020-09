Calciomercato Milan, Pobega vicino allo Spezia: i dettagli

Tommaso Pobega potrebbe passare nelle prossime ore allo Spezia. Il Milan vuole un altro centrocampista e lascerebbe andare il giocatore in prestito.

Tommaso Pobega è rientrato al Milan dal prestito al Pordenone, dove ha giocato una stagione di altissimo livello in Serie B. Il club rossonero punta sul centrocampista, ma al momento vuole puntare su giocatori più pronti per il progetto che ha in mente la società. Per questo motivo, la dirigenza ha messo sul mercato il giocatore, con la disponibilità di lasciarlo partire in prestito a un club di Serie A.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si è fatto avanti lo Spezia, neopromosso nella massima serie, che ha bisogno di un nuovo mediano. Il Milan è pronto a lasciare andare il giocatore per consentirgli di giocare con continuità e proseguire nella crescita. L’affare è vicino alla chiusura. Pobega verrà osservato da vicino, con la speranza di riportarlo al Milan al termine della stagione, pronto per giocarsela con i rossoneri.