Gazzetta – Bakayoko si allontana: conferme su Anguissa del Fulham

Il Milan continua a insistere per Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista del Chelsea è la prima scelta, ma si complica ogni giorno di più. Prende quota il nome di Anguissa del Fulham.

Tiemoué Bakayoko è il centrocampista che tutto l’ambiente Milan vorrebbe. I tentativi per arrivare al mediano del Chelsea sono stati molteplici e stanno proseguendo. La sensazione è che l’obiettivo sia più complicato del previsto, visto che i londinesi non vogliono abbassare le pretese.

Motivo per cui il Milan sta vagliando altri nomi, su tutti André Zambo Anguissa, camerunese del Fulham. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere lui il nome giusto per il centrocampo, senza dover continuare a fare tira e molla con il Chelsea. A far posto al nuovo centrocampista dovrebbe essere Tommaso Pobega, tornato dal prestito al Pordenone e pronto a fare le valigie in direzione La Spezia.

