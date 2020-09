Calciomercato Milan, colpo in difesa: Ajer pista viva

Contatti in corso tra il Milan e gli agenti di Ajer, difensore del Celtic. L’acquisto di un difensore centrale è una priorità per i rossoneri

Il Milan acquisterà un difensore prima della chiusura del calciomercato. Ci sono davvero pochi dubbi. I rossoneri hanno messo in cima alla lista dei desideri il nome di Nikola Milenkovic ma strappare il centrale alla Fiorentina, che continua a chiedere 40 milioni di euro, non è per nulla facile.

Restano vivi dunque i contatti per le alternative: come riporta Calciomercato.com, c’è da segnalare aggiornamenti in corso, attraverso conference call, tra Milan e gli agenti del giocatore del Celti, Kristoffer Ajer.

