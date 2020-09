Calciomercato Milan, la verità su Pezzella

Il difensore e capitano German Pezzella accostato spesso al Milan. Ma è veramente da considerarsi un obiettivo di mercato?

Nelle ultime settimane il Milan si è messo seriamente alla ricerca di un difensore centrale per completare il proprio reparto arretrato.

Spesso è stato indicato l’argentino German Pezzella come possibile obiettivo. Il capitano della Fiorentina, nonostante l’attaccamento alla maglia, potrebbe infatti lasciare i viola entro fine mercato.

Pezzella piace realmente al Milan? Di certo il profilo del classe ’92 non dispiace, ma in realtà da Milanello filtrano notizie chiare: il difensore della Fiorentina non è un obiettivo vero e proprio.

Pare che i rossoneri non siano interessati all’ex Betis Siviglia, bensì al suo compagno di reparto Nikola Milenkovic. Il messaggio è cristallino: il Milan vuole investire su un centrale giovane e di prospettiva, non accontentandosi di un calciatore d’esperienza o non giovanissimo.

Pezzella fuori dunque dai piani di Maldini e compagnia, nonostante sia molto stimato dal suo ex allenatore Stefano Pioli, che gli consegnò la fascia di capitano della viola dopo la scomparsa terribile di Davide Astori.

