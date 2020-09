CorSera – Milan, pronta l’offerta per Milenkovic: i dettagli

Nikola Milenkovic è il primo nome per la difesa del Milan. Il club rossonero avrebbe pronta l’offerta per il difensore serbo: c’è distanza con la Fiorentina.

Le incognite in difesa sono molte e il Milan vuole colmarle con Nikola Milenkovic. Il centrale della Fiorentina fa impazzire Stefano Pioli e la società vuole accontentare il suo allenatore. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il Milan sarebbe pronto a offrire 25-27 milioni di euro per il serbo, una proposta che non sarà incrementata. La Fiorentina non vuole schiodarsi dai 35 milioni, senza contropartite.

La trattativa è molto complicata, ma il Milan vuole provarci: i rossoneri aspettano di cedere Lucas Paquetà per far partire l’assalto decisivo. Dopo la partita di Europa League contro il Bodo Glimt, si conoscerà il futuro del Milan e del suo mercato. Nel caso in cui non si arrivasse a un accordo, i rossoneri punteranno su German Pezzella o Kristoffer Ajer.

La difesa è numericamente e qualitativamente incompleta e di questo la dirigenza ne è consapevole: Gabbia si è dimostrato ancora acerbo contro lo Shamrock Rovers, mentre Duarte e Musacchio sono due incognite a livello fisico.

INTER-MILAN: IPOTESI 15MILA SPETTATORI