LIVE | Milan-Bologna, gol e risultato in tempo reale

La diretta live di Milan-Bologna! A tra poco con tutti gli aggiornamenti da San Siro. Risultato e gol in tempo reale della partita di Serie A.

Ci siamo, il campionato del Milan sta per iniziare. Tra meno di un’ora comincia la partita a San Siro contro il Bologna, la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic. Stefano Pioli vuole cominciare bene questo cammino in Serie A e spera di portare a casa i tre punti. Non sarà facile perché gli emiliani sono pericolosi e con tante individualità importanti.

Il Milan, che giovedì ha superato senza troppi problemi l’ostacolo Shamrock, vuole vincere anche per dare fiducia all’ambiente in vista dei tanti impegni delle prossime settimane, in campionato e in Europa League. Per le formazioni si rivede Rebic, che ha saltato la partita in Irlanda perché squalificato. Gioca a sinistra, con a destra Castillejo preferito a Saelemaekers. Segui la partita in diretta live con noi!

MILAN BOLOGNA DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Il tabellino di Milan-Bologna

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Arbitro: La Penna

Marcatori: /