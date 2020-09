Milan Bologna dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv e streaming

Milan-Bologna si gioca questa sera alle ore 20:45 a San Siro. Ecco come e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

Dopo aver superato l’ostacolo Shamrock, il Milan torna in campo per la prima di campionato. Alle ore 20:45 di questa sera, allo stadio San Siro, i rossoneri accoglieranno il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Le due compagini si sono affrontate non troppo tempo fa: era luglio e il Diavolo, nel pieno di una condizione eccellente, superò l’ostacolo con il risultato di 5-1.

Da quel giorno sono cambiate tante cose. Sarà una partita totalmente diversa, ma il Milan ha l’obiettivo di cominciare bene la stagione. I tre punti quindi sono una necessità importante per dare fiducia all’ambiente anche in vista dei prossimi impegni. Giovedì infatti si torna di nuovo in campo per l’Europa League. Ma ora torniamo a Milan–Bologna: ecco di seguito tutte le informazioni necessarie su come vedere la partita in tv e in streaming.

Milan Bologna, data e orario

Milan-Bologna è in programma oggi, 21 settembre 2020, alle ore 20:45 allo stadio San Siro, aperto per l’occasione a mille medici e infermieri.

Milan Bologna in tv e streaming

Milan–Bologna sarà visibile su Sky Sport Serie A, numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre. Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile accedere al vostro abbonamento su Sky GO, collegandosi al sito dal proprio computer oppure scaricando l’applicazione gratuita per Smartphone e Tablet. Se non avete un abbonamento a Sky, l’alternativa è NOW TV, la web tv di Sky che vi permette di sottoscrivere un abbonamento anche di un solo giorno.

Diretta testuale

Se invece non avete la possibilità di seguire Milan-Bologna in tv né in streaming, potrete leggere la diretta testuale che vi proporrà come sempre MilanLive.it. Appuntamento intorno alle 20:00 per gli aggiornamenti minuto per minuto da San Siro su tutto ciò che succederà durante la partita.

Le probabili formazioni

Stefano Pioli vuole dare continuità alla propria squadra, ed è per questo che stasera schiererà una formazione molto simile a quella vista in Irlanda. L’unica modifica è l’ingresso di Ante Rebic, pedina fondamentale per lo scacchiere rossonero. Gli farà posto uno fra Saelemaekers e Samu Castillejo: è questo l’unico dubbio del mister per la corsia di destra. In attacco c’è come sempre Ibrahimovic.

De Silvestri unico nuovo acquisto in campo per Mihajlovic, che proporrà la sua squadra con il solito 4-2-3-1. Barrow, Orsolini, Soriano e Palacio dalla trequarti in poi: sono loro il pericolo numero uno per la difesa del Milan. Titolare anche un altro ex della partita, Andrea Poli, che farà da schermo della difesa insieme al giovane talento Dominguez.

Milan (4-2-3-1); G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

