Tuttosport – Milan, cessione Paquetà: contatti con due club

Stefano Pioli ha confermato che Lucas Paquetà è di difficile inserimento nello schema di gioco rossonero. Sul brasiliano c’è il forte interesse di Lione e Valencia.

Lucas Paquetà è il primo nome in uscita del mercato del Milan. Il brasiliano è già con le valigie in mano perché grazie alla sua cessione potrebbero arrivare 23 milioni pronti da investire per rinforzare la difesa. I rossoneri non vogliono però svalutarlo, considerando che il suo acquisto è arrivato con un esborso importante nel gennaio 2019.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, non mancano i club interessati all’ex Flamengo, su tutti Lione e Valencia. I due club hanno già avviato i contatti con l’agente Eduardo Uram. In pole c’è sempre il club francese, ma l’inserimento del Valencia è stato accolto con favore dal Milan, che spera in una vera e propria asta. Ciò che è certo è che la storia di Paquetà al Milan sta per volgere al termine.

BAKAYOKO LONTANO: CONFERME SU ANGUISSA