Calciomercato Milan, Pobega verso lo Spezia: la formula

Tommaso Pobega vicinissimo a vestire la maglia dello Spezia, squadra neo-promossa in Serie A. Oggi il Milan dovrebbe chiudere l’affare con il club ligure.

Tommaso Pobega è destinato a lasciare il Milan, almeno per questa stagione 2020/2021. Dopo averlo messo alla prova in queste settimane, Stefano Pioli ha dato l’ok alla dirigenza per una cessione in prestito.

Il centrocampista 21enne si trasferirà allo Spezia. È Tuttomercatoweb.com a scrivere che l’operazione è ormai in via di definizione. Nelle prossime ore la trattativa dovrebbe concludersi positivamente. La neo-promossa in Serie A ha voluto fortemente assicurarsi, seppur a titolo temporaneo, il giocatore reduce da un’ottima annata in Serie B con il Pordenone.

Il Milan crede in Pobega, però lo ritiene ancora un po’ acerbo e rimanendo in maglia rossonera avrebbe avuto poco spazio. Saggio cederlo in prestito a una squadra del massimo campionato italiano, dove potrebbe avere maggiori chance di giocare. Lo Spezia può rappresentare una soluzione ideale per il giocatore, bisognoso di avere un determinato minutaggio per poter crescere.

