Calabria: “Siamo in totale fiducia. Devono esserci 20-25 titolari”

Davide Calabria è tra le note liete in questo momento del Milan. Il terzino destro ha parlato ai microfoni del canale ufficiale rossonero

E’ positivo l’inizio di stagione di Davide Calabria. Il terzino rossonero ha iniziato bene sia con lo Shamrock Rovers che con il Bologna, allontanando le voci di calciomercato.

Il calciatore ha parlato dell’ottimo momento del Milan: “In questo momento stiamo in totale fiducia, siamo sicuri di quello che facciamo, siamo convinti che non è una cosa scontata, siamo in un momento positivo sia mentalmente che fisicamente – ammette ai microfoni di ‘MilanTv’ – Il campo ci sta dando i risultati che cerchiamo e che vogliamo, e quindi c’è un susseguirsi di cose positive che fanno solo bene alla squadra e alla società”.

Su Saelemaekers: “Da dietro riusciamo a vedere tutto il campo, ci sono tanti ragazzi giovani che fan bene come Alexis ma che vengono da un campionato straniero e non è facile da subito far bene come ha fatto lui. Il mister mi ha chiesto di dare consigli sui movimenti che sono fondamentali per la catena”.

Concorrenza in rosa: “Conti? Non possono esserci 11 titolari ma devono essercene 20-25. Quindi è giusto che sia così, soprattutto per una squadra che deve avere ambizioni alte come il Milan. Può far bene a tutti, è solo uno stimolo per migliorarsi sempre durante la settimana”.

L’importanza di Stefano Pioli – Il mister mi ha dato più fiducia, mi ha lasciato più libero di svariare in avanti e questa cosa ha portato poi i risultati che stiamo vedendo tutti. Speriamo di continuare così perché siamo solo all’inizio

