Calciomercato Milan, Ramadani porta il difensore

Fali Ramadani può dare una mano al Milan per il colpo in difesa. Nastasic alternativa a Milenkovic ma sono parecchi i profili dell’agente

Fali Ramadani decisivo per il calciomercato del Milan. Il noto agente è riuscito a sbrogliare la matassa Ante Rebic. Il croato, arrivato lo scorso anno nel capoluogo lombardo solo in prestito, è diventato a tutti gli effetti rossonero, con Andre Silva all’Eintracht Francoforte, grazie al lavoro del procuratore.

Alla chiusura del mercato manca meno di due settimane e i rossoneri devono riuscire a consegnare a Stefano Pioli, almeno un centrale di difesa. Ieri è spuntato il nome di Nastasic ma in cima alla lista dei desideri c’è Milenkovic, entrambi seguiti da Ramadani.

Il sogno dei tifosi per l’attacco – non è un segreto – è, invece, Federico Chiesa. Guarda caso l’agente è molto vicino alla famiglia dell’esterno italiano e potrebbe risultare decisivo per il suo futuro. Sembra essersi allontanato definitivamente dal Milan, invece, Jovic, altro suo assistito.

Dando uno sguardo ai calciatori seguiti da Ramadani, che potrebbero far a caso del Milan, occhi puntati su Patagiotis Retsos, difensore greco del Bayer Leverkusen, con un contratto in scadenza nel 2022 e a Nikola Maksimovic che vedrà scadere il suo accordo con il Napoli tra meno di un anno.

