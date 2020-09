Milanello, personalizzato per Leao. Romagnoli è guarito

Le ultime news da Milanello sugli infortunati. Leao ha svolto lavoro personalizzato, buone notizie da Romagnoli.

Rafael Leao è al lavoro per rientrare il prima possibile. L’attaccante è a Milanello e ha svolto una seduta personalizzata. Per lui soprattutto lavoro atletico. Arrivano altre buone notizie dall’infermeria.

Infatti per Simon Kjaer e Samu Castillejo non ci sono problemi: entrambi non hanno riportato alcun tipo di infortunio e quindi sono a disposizione per la partita di Europa League di giovedì.

Infine ci sono novità anche sulle condizioni di Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan è guarito dal problema al polpaccio, adesso affronterà un periodo di riatletizzazione. A riportarlo è Tuttomercatoweb.

COLPO DALL’ESPANYOL: MALDINI CI RIPROVA