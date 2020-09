Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: colpo dall’Espanyol

Calciomercato Milan: torna di moda il nome di Marc Roca dell’Espanyol, ma c’è una forte concorrenza. Le ultime news.

La priorità del Calciomercato Milan è il difensore centrale. Ci sono varie opzioni, l’ultima è Matija Nastasic dello Schalke 04. Paolo Maldini ci sta pensando, ma nel frattempo continua a seguire anche la pista per il centrocampista. Oltre a Sandro Tonali, infatti, i rossoneri vogliono prendere anche un altro mediano.

Avanti tutta per Tiemoué Bakayoko, ma piacciono anche Soumaré e Zambo-Anguissa. Intanto, però, potrebbe presto esserci un ritorno di fiamma. Come riporta Calciomercato.it, il Milan sarebbe ancora in corsa per Marc Roca, il centrocampista di qualità di proprietà dell’Espanyol, protagonista anche con la Nazionale Under 21.

Mercato Milan, Marc Roca torna di moda

I rossoneri continuano quindi a seguire questa pista, ma non sono l’unico club a farlo. Infatti c’è anche il Napoli, con Gattuso che avrebbe chiesto alla società un rinforzo a centrocampo di qualità. Marc Roca è un centrocampista di alto livello, classe 1993 e con un potenziale davvero interessante.

Gioca con l’Espanyol e in Spagna non vorrebbero lasciarselo sfuggire. Infatti c’è anche l’Altetico Madrid su questo giovane, e questa rappresenta una concorrenza durissima per il Milan. Che però ha avviato i contatti già da tempo e quindi potrebbe partire leggermente in vantaggio. Per i rossoneri sarebbe davvero un bel colpo, anche se ha caratteristiche diverse rispetto a Bakayoko, Soumaré e Zambo-Anguissa.

