Barcellona, occhi in casa Milan | Piace il difensore

Calciomercato Milan: il Barcellona pensa a Musacchio per la difesa. Le ultime news direttamente dalla Spagna su questa indiscrezione.

Il Milan ha un obiettivo di Calciomercato chiaro: comprare un nuovo difensore centrale. Simon Kjaer e Alessio Romagnoli sono le uniche certezze, con Matteo Gabbia che è una valida terza o quarta opzione. Serve una riserva all’altezza: Stefano Pioli l’ha chiesta, la società ci sta lavorando.

L’obiettivo numero uno resta Nikola Milenkovic della Fiorentina, ma è durissima: Commisso, che non fa sconti, chiede 40 milioni di euro. I rossoneri potrebbero fare un nuovo tentativo a breve, ma nel frattempo è inevitabile cercare delle alternative. In queste ultime ore è uscito fuori il nome di Matija Nastasic, attualmente allo Schalke 04 ma con un passato al Manchester City e soprattutto alla Fiorentina.

CONFERME SU NASTASIC: LE ULTIME NEWS

Calciomercato Milan, Musacchio al Barcellona?

In attesa di novità in entrata, il Milan cerca di piazzare anche gli esuberi. Fra questi c’è Mateo Musacchio, al momento infortunato ma con un contratto in scadenza a giugno 2021. Ecco perché il Diavolo è interessato a cedere il difensore. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, sul difensore ci sarebbe addirittura il Barcellona.

Koeman è alla ricerca di un nuovo difensore centrale: il quotidiano ha stilato una lunga lista di possibili obiettivi, fra cui lo stesso Musacchio ma anche Daniele Rugani della Juventus. L’argentino rappresenta un buon profilo perché conosce il calcio spagnolo e ha comunque delle buone qualità. Bisogna però vedere se il Barça è disposto a prenderlo nonostante le sue condizioni non al top al momento.

In uscita c’è anche un altro difensore, cioè Léo Duarte. Ieri Pioli lo ha messo in campo negli ultimi minuti di partita per dargli minutaggio. Ma il brasiliano è in uscita e qualche club interessato c’è, e anche in Italia. Prima di far uscire qualcuno, però, il Milan deve per forza far entrare qualcuno. Nastasic è l’ultimo nome, ma attenzione alle sorprese.

MILAN, UN ALTRO COLPO DALLA SVEZIA!