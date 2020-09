Calciomercato Milan, preso Wilgot Marshage: altro arrivo dalla Svezia

Wilgot Marshage è il terzo giovane talento che il Milan preleva in Svezia in questa sessione di mercato. Il classe 2004 è pronto per le visite mediche.

Il Milan continua a pescare giovani rinforzi in Svezia. Dopo Emil Roback dall’Hammarby e Lukas Bjorklund dal Molmoe, adesso arriva anche Wilgot Marshage dell’IFK Lidingö.

A riportare la notizia è Fotbolldirekt.se, che spiega che il 16enne talento scandinavo è atteso oggi a Milano per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà al club rossonero. Nonostante la giovanissima età, ha già debuttato nella Prima Squadra dell’IFK Lidingö. Si è distinto per la sua maturità e la sua forza fisica.

L’allenatore Magnus Pålsson si è così espresso sull’argomento: “Oggi va a Milano per farsi visitare da un medico. Sono felice per lui. Ovviamente è triste perdere un giocatore titolare in prima squadra, ma quando si tratta di una transazione come questa, non te ne puoi preoccupare. Lo volevano anche delle squadre svedesi, soprattutto di Stoccolma”.

Il tecnico ha anche descritto le caratteristiche del ragazzo: “È un giocatore maturo e forte fisicamente per la sua età. Molto ben allenato e con un’ottima percezione del gioco. Ha giocato principalmente da centrocampista interno e ha fatto molto bene nella divisione 2. È molto bravo nei passaggi e abile a usare il suo corpo, sa proteggere bene la palla e vincere duelli fisici. Se gioca con i coetanei, è completamente dominante”.

Sul profilo Instagram di Marshage si vede anche una foto con la tuta del Milan risalente al dicembre 2019. Infatti, il ragazzo aveva sostenuto un periodo di prova in rossonero presso il centro sportivo Vismara. Adesso il club è pronto a metterlo sotto contratto.

