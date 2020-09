Sportmediaset – Milan, conferme su Nastasic: la possibile formula

Matija Nastasic può essere il colpo di mercato del Milan al centro della difesa. Ci sono stati dei contratti per l’ex di Fiorentina e Manchester City.

Il Milan deve rinforzare la propria difesa, dove Stefano Pioli ha bisogno di un innesto. Al momento Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio sono fuori per problemi fisici, mentre Leo Duarte non convince in quanto ad affidabilità.

I titolari sono l’esperto Simon Kjaer e il giovane Matteo Gabbia, ancora un po’ acerbo seppur promettente. La società lavora per dare all’allenatore un nuovo difensore centrale. Difficile arrivare a Nikola Milenkovic, che la Fiorentina vorrebbe tenere e che comunque valuta circa 35 milioni di euro. Un prezzo eccessivo secondo il club di via Aldo Rossi.

Oggi Sportmediaset conferma che il Milan ha avuto dei contatti per Matija Nastasic, che ha lo stesso agente di Milenkovic: Fali Ramadani. Proprio quest’ultimo ha avuto l’idea di proporlo a Paolo Maldini e Frederic Massara. La società rossonera è interessata a prendere il 27enne serbo dello Schalke 04 con la formula del prestito. La pista che porta all’ex di Fiorentina e Manchester City è percorribile.

Il Milan continua anche ad essere su Tiemoué Bakayoko, centrocampista in uscita dal Chelsea. Per l’attacco rimane viva l’ipotesi Luka Jovic, se verso il Real Madrid lo concedesse in prestito.

