Calciomercato Milan, occasione da Londra: Rudiger in prestito

Un’occasione di calciomercato può arrivare dal Chelsea. Antonio Rudiger vuole lasciare il club inglese e può tornare in Serie A in prestito

L’emergenza in difesa si è ancor più aggravata dopo la positività al Covid di Duarte. Il Milan – non è un segreto – acquisterà un difensore prima della chiusura del calciomercato. Paolo Maldini, intervistato nei giorni scorsi, ha aperto all’arrivo di un centrale, al di fuori dei nomi già fatti.

Milenkovic, Ajer, Pezzella, Fofana e Nastasic sono i calciatori che più di altri sono stati accostati al Milan in questa sessione di calciomercato ma non si possono escludere sorprese.

Massara e Maldini sono pronti a sfruttare le occasioni che si presenteranno e una di queste è certamente Antonio Rudiger. Il difensore ex Roma è diventato la quinta scelta al Chelsea e come riporta ‘The Telegraph’ avrebbe deciso di lasciare Londra.

Il tedesco è un classe 1993 ha tanta esperienza in campo internazionale e in Italia ha fatto davvero bene con la maglia della Roma. Trattare con il Chelsea non è certo facile ma Rudiger può rappresentare davvero il profilo giusto, anche perché all’occorrenza può giocare anche da terzino. Possibile, come riportano in Inghilterra, una sua cessione in prestito.

