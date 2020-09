Calciomercato Milan, Fofana lontano: offerta da 36 milioni

Il Milan e Wesley Fofana sempre più lontani. Il difensore verso la Premier League. Il West Ham fa sul serio con una super offerta

Portare Wesley Fofana al Milan non sarà per nulla facile. Il centrale classe 2000, finito da tempo nel mirino dei rossoneri, sembra diretto verso la Premier League. Competere con i ricchi club inglesi appare davvero complicato: nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del forte interessamento da parte del Leicester ma in queste ore a muovere passi concreti verso il difensore del Saint-Etienne sarebbe stato il West Ham.

Il club londinese – secondo quanto riporta il collega di SkySports, Kaveh Solhekol – avrebbe messo sul tavolo dei francesi un’offerta da 25 milioni di euro più 11 di bonus. Un’offerta che sembra davvero impareggiabile da parte del Milan.

LEGGI ANCHE: LE ULTIME SU AJER