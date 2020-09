Calciomercato Milan, futuro Ajer: l’annuncio del Celtic

Il tecnico del Celtic, Neil Lennon, ha parlato del futuro del difensore, Ajer, che tanto piace al Milan. Gli scozzesi sarebbero intenzionati a tenere il calciatore

L’emergenza in difesa si aggrava in casa Milan con la positività al Covid-19 di Duarte. Oggi, a disposizione di mister Stefano Pioli, ci sono solamente Matteo Gabbia e Simon Kjaer. Una situazione che dovrebbe migliorare dopo la pausa, con i possibili rientri di Romagnoli e Musacchio, ma le partite da giocare prima dello stop per le Nazionali sono ancora tante.

Serve un difensore, Maldini e Massara lo sanno e tra i nomi sul taccuino c’è certamente quello di Ajer del Celtic.

Neil Lennon, tecnico degli scozzesi, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del futuro del centrale affermando che il club non ha ricevuto offerte concrete e che vorrebbe tenere Ajer con se. Domani il Celtic sarà impegnato nei preliminari di Europa League contro il Riga e il difensore sarà del match.

LEGGI ANCHE: UFFICIALE, POBEGA