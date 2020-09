Calciomercato Milan, ufficiale: Pobega ceduto allo Spezia, la formula

Il Milan ha comunicato ufficialmente la cessione di Tommaso Pobega allo Spezia, squadra neo-promossa in Serie A. La formula dell’operazione è quella del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

Nella nota ufficiale si legge quanto segue: «AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega allo Spezia Calcio».

Dopo la stagione in prestito al Pordenone in Serie B, adesso il centrocampista originario di Trieste ha un’importante occasione in Serie A. Dovrà essere bravo a farsi trovare pronto. Il Milan lo ha testato durante la preparazione e poi ha deciso che era meglio mandarlo nuovamente a giocare altrove. La trattativa con lo Spezia è stata abbastanza rapida.

