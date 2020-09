Milan, Duarte positivo al Covid-19: il comunicato ufficiale

Leo Duarte positivo al Covid-19, il Milan in una nota ufficiale ha dato l’annuncio. Il resto della squadra è negativa. Ora il brasiliano è in quarantena.

Il Milan oggi ha emesso un comunicato ufficiale per annunciare che Leo Duarte è risultato positivo all’ormai noto coronavirus Covid-19:

«AC Milan comunica che il giocatore Léo Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi.

Come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali».

Stefano Pioli si ritrova senza un altro difensore centrale. In queste settimane ha già dovuto rinunciare ad Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, che torneranno solamente dopo la sosta. Ora pure l’ex Flamengo è out, seppur per un motivo differente da quello dei colleghi.

Diventa ancora più importante che la dirigenza prenda un altro giocatore nel ruolo. Possibile che Paolo Maldini e Frederic Massara accelerino qualche trattativa di calciomercato nelle prossime ore. I nomi più gettonati in questo momento sono quelli di Matija Nastasic, Nacho Fernandez e Kristoffer Ajer. Attenzione ad eventuali sorprese.

