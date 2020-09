Hernandez: “Facile scegliere il Milan. Maldini mi dà consigli”

Theo Hernandez è tornato a parlare dell’incontro con Maldini che l’ha portato al Milan. Il dt rossonero continua a dargli consigli su come migliorare.

Theo Hernandez è uno dei gioielli più luminosi di questo Milan giovanissimo. Il terzino, arrivato dal Real Madrid, è riuscito a sorpassare Rodriguez e prendersi il posto da titolare nella scorsa stagione, diventando uno dei cardini della squadra.

Il francese, intervistato da The Athletic, è tornato a parlare dell’incontro con Paolo Maldini a Ibiza, decisivo per il trasferimento in rossonero: “Maldini mi ha subito dimostrato fiducia. Mi ha dato molti consigli in quell’incontro e continua a darmeli per migliorare. È un grande, una leggenda”.

Hernandez ha poi parlato dei motivi che l’hanno spinto ad accettare il Milan: “”Scegliere il Milan è stato facile, perché… è il Milan! È il secondo club con più Champions League. Un’ottima società dove far crescere la mia carriera”.

