Sky – Calciomercato Milan, Nastasic prima scelta: i motivi

Il Milan si ritrova numericamente a corto di difensori. La squadra di Stefano Pioli ha perso oggi anche Leo Duarte, risultato positivo al Coronavirus. A questo punto, complici anche gli infortuni di Romagnoli e Musacchio, gli unici disponibili sono Matteo Gabbia e Simon Kjaer, quest’ultimo non al meglio.

Il Milan ha individuato in Matija Nastasic, difensore dello Schalke 04, la soluzione – almeno parziale – ai problemi difensivi. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il centrale serbo è la prima scelta della dirigenza perché arriverebbe in prestito e con una trattativa veloce, considerando che la squadra ha un’impellente urgenza di nuovi rinforzi. Oltre a Nastasic potrebbe arrivare anche un altro difensore, magari più giovane (Nastasic ha comunque 27 anni NDR), ma prima deve partire Lucas Paquetà, con la giusta offerta.

