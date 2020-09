Calciomercato Milan, Ramadani in città

L’agente Ramadani è a Milano. Il noto procuratore potrebbe incontrare a breve la dirigenza del Milan. Sul tavolo non solo il nome del suo assistito Milenkovic

Come testimoniano le immagini di Calciomercato.it,Ramadani è a Milano. Il noto agente, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, può risultare decisivo per il calciomercato rossonero. E’ lui l’artefice dell’acquisto a titolo definitivo di Ante Rebic ed è il procuratore anche di Nastasic e Milenkovic, due dei difensori accostati al Diavolo in queste settimane.

Possibile incontro con la dirigenza del Milan per sbloccare una volta per tutte la situazione legata al difensore. Ramadani, inoltre, è molto vicino alla famiglia Chiesa. Federico è il sogno di mercato dei rossoneri e dei suoi tifosi ma priorità al centrale di difesa.

