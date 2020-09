Sky – Milan, contatti per Mukiele del Lipsia: i dettagli

Il Milan ha messo nel mirino Nordi Mukiele. Il centrale del Lipsia costa 20 milioni. Contatti in corso tra rossoneri e club tedesco.

Il Milan aggiunge un nuovo nome alla lista dei difensori nel mirino. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su Sky Sport, i rossoneri hanno avviati i contatti per Nordi Mukiele, difensore classe 1997 del Lipsia. I tedeschi lo valutano 20 milioni di euro e vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Al momento non è considerato una priorità. Il Milan, infatti, vorrebbe chiudere in fretta un difensore in prestito con diritto di riscatto.

Mukiele, francese, è stato acquistato dal Lipsia nel 2018 dal Montpellier. Con il club Red Bull ha disputato 44 partite negli ultimi due anni. I rossoneri lo hanno monitorato nell’ultimo periodo e hanno intanto chiesto informazioni, ma in questa sessione si punterà su altri nomi.

