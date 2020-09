Ex Milan – Boateng giocherà in Serie B: accordo con il Monza

Kevin Prince Boateng militerà in Serie B con il Monza allenato da Cristian Brocchi. L’ex Milan ritrova Silvio Berlusconi e Adriano Galliani in Brianza.

La carriera di Kevin-Prince Boateng prosegue in Italia, ma in Serie B. Infatti, il centrocampista offensivo ghanese giocherà nel Monza.

Come riportato da Sky Sport, l’accordo è stato trovato nella notte tra mercoledì e giovedì. Tra oggi e domani il giocatore sarà in città per firmare il nuovo contratto. L’ex di Milan, Schalke 04 e Sassuolo era ormai fuori dai piani della Fiorentina e cercava una nuova sistemazione. Anche per ragioni familiari (è sposato con Melissa Satta) rimanere in Italia era la prima opzione e ha deciso di accettare l’offerta del Monza.

Boateng in Brianza ritrova Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, coloro che lo portarono al Milan nell’estate 2010. Sicuramente per la squadra di Cristian Brocchi si tratta di un grande colpo. Il ghanese può fare la differenza nella cavalcata verso la promozione in Serie A. L’organico era già molto competitivo, però questo ulteriore innesto lo migliora ancora.

Nella scorsa stagione Boateng ha giocato in prestito al Besiktas. In Turchia ha collezionato 26 presenze e 4 gol. Ora è pronto per la nuova avventura nel Monza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Milan, esame Bodo/Glimt. Pioli: “È come una finale”