Milan, esame Bodo/Glimt. Pioli: “È come una finale”

Stefano Pioli non vuole che il Milan sottovaluti il Bodo/Glimt, squadra norvegese che verrà a San Siro molto determinata. I rossoneri dovranno dare il 100%.

Il calendario del Milan è fitto di impegni in questo inizio di stagione e stasera ne arriva un altro. Infatti, a San Siro i rossoneri affronteranno il Bodo/Glimt nel terzo turno preliminare di qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League 2020/2021.

Dopo aver superato lo Shamrock Rovers in Irlanda, oggi la squadra di Stefano Pioli dovrà battere anche i norvegesi. Al playoff finale affronterà poi una tra Besiktas e Rio Ave tra una settimana. La vittoria stasera è alla portata, però gli avversari non vanno sottovalutati. Fisicamente sono più avanti come condizione, hanno giocato venti partite: diciotto successi e due pareggi.

Pioli in conferenza stampa ha mostrato rispetto per il Bodo/Glimt, ma si aspetta un Milan determinato a vincere: “Stiamo bene. Stiamo preparando nel modo giusto la partita, come fosse una finale. Per loro sarà la partita dell vita e dobbiamo affrontarla anche noi così, mettendoci sullo stesso livello di motivazioni. Serviranno attenzione e determinazione. Li rispettiamo, ma siamo consapevoli del nostro valore. Possono crearci qualche difficoltà con i loro attaccanti veloci”.

L’allenatore rossonero ha studiato gli avversari con il suo staff e dunque ha preparato i suoi giocatori ad affrontarli al meglio. Ovviamente il lavoro svolto a Milanello dovrà essere messo in pratica oggi a San Siro, dove i norvegesi proveranno a mettere in difficoltà il Milan. Seppur siano tecnicamente inferiori, dovrebbero riuscire più dello Shamrock Rovers a creare delle insidie ai rossoneri.

