Milan, Duarte positivo: nuovo giro di tamponi a tutti

Leo Duarte è risultato positivo al Coronavirus. Il Milan ha deciso di effettuare un altro giro di tamponi nella giornata di oggi. Domani i risultati del test.

È notizia di oggi la positività al Covid di Leo Duarte. Per questo motivo, come riporta Sky Sport, il Milan ha deciso di effettuare oggi un nuovo giro di tamponi, dopo quelli di ieri. Nella giornata di domani verranno resi noti i risultati.

La notizia della positività di Duarte da un lato desta preoccupazione per l’eventuale positività di altri compagni e membri dello staff, dall’altro costringe la società ad accelerare i tempi per un nuovo arrivo in difesa. I rossoneri stavano già cercando di sistemare il reparto arretrato con un nuovo giovane innesto, ora deve affrettarsi perché al momento sono disponibili sono Matteo Gabbia e Simon Kjaer, costretti agli straordinari.