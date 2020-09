Milan-Bodo/Glimt, i convocati di Pioli: fuori Paquetá, emergenza piena

Ufficializzata poco fa la lista dei convocati del Milan per la sfida di questa sera a San Siro contro la squadra capolista in Norvegia.

Stefano Pioli ha diramato poco fa la lista dei giocatori convocati per Milan-Bodo/Glimt, gara valida per il terzo turno preliminare di Europa League in programma questa sera.

Oltre ad Ante Rebic (out in Europa per squalifica) salteranno il match i ‘positivi’ Duarte e Ibrahimovic, fermati dopo l’esito del recente tampone. Pioli inoltre torna ad escludere Lucas Paquetá, sempre più al di fuori del suo progetto tecnico.

Di seguito l’elenco completo apparso sul sito ufficiale acmilan.com.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Maldini.

