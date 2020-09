LIVE | Milan-Bodo Glimt 3-2, gol e risultato in tempo reale

Milan Bodo Glimt, preliminare di Europa League: risultato e gol in diretta live. Aggiornamenti minuto per minuto da San Siro sulla partita.

64′ – Entra Krunic.

56′ – GOL del Bodo/Glimt con un tiro da fuori.

51′ – GOOOOOOL! Piazzato di Calhanoglu ed è 3-1 del Milan a San Siro!

46′ – Si riparte!

Il primo tempo

45′ – Finito il primo tempo.

30′ – GOOOOOL DEL MILAAAAN! Colombo, proprio lui! Milan avanti 2-0!

26′ – Che bravo Colombo! Riceve spalle alla porta, ci prova a giro col sinistro, ancora una bella parata.

22′ – Errore del portiere avversario, Calhanoglu appoggia a Bennacer ma l’estremo difensore si rifa con una bella parata.

17′ – GOOOOL DEL MILAAAAN! Calhanoglu la pareggia subito di sinistro da fuori area.

15′ – GOL del Bodo/Glimt. I norvegesi sono avanti 1-0 a San Siro.

10′ – Partita senza emozioni per il momento.

1′ – Si comincia!

A breve con tutti gli aggiornamenti da San Siro su Milan-Bodo/Glimt. La diretta testuale in tempo reale con gol e risultato minuto per minuto.

Terza partita ufficiale per il Milan in una settimana. Dopo aver superato Shamrock e Bologna, i rossoneri scendono di nuovo in campo in Europa League per la partita contro il Bodo/Glimt, valida per il terzo turno preliminare. Per Stefano Pioli è emergenza piena: oggi Ibrahimovic è risultato positivo al Covid-19, ieri è toccato a Duarte. Out per infortunio: Musacchio, Leao, Romagnoli e Conti, Rebic invece è squalificato. Non c’è Lucas Paquetà, escluso ancora per scelta tecnica.

Nonostante queste difficoltà, il Milan resta di un livello superiore al Bodo/Glimt, formazione norvegese che nel suo campionato sta viaggiando ad altissimi ritmi. I rossoneri però non possono fallire, anche senza Ibrahimovic. Giocherà Colombo in attacco: una chance importante per il giovane milanista, che ben ha figurato nelle amichevoli pre-stagionali.

MILAN BODO/GLIMT, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Il tabellino di Milan-Bodo/Glimt

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

All. Pioli

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saeltnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge.

All. Knutsen.

Arbitro: Jovic

Marcatori: /