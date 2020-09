Milan Bodo Glimt dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv e streaming

Milan Bodo Glimt si gioca questa sera alle ore 20:30 a San Siro. Ecco come e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

Appuntamento col terzo turno preliminare di Europa League per il Milan. Dopo aver superato senza troppa fatica lo Shamrock, i rossoneri si preparano ad affrontare un’altra temibile avversaria: è il Bodo/Glimt, un top club del calcio norvegese. Il divario tecnico-tattico è evidente, ma è la condizione fisica che preoccupa maggiormente Stefano Pioli, che tra l’altro è in piena emergenza.

Infatti poco fa è arrivata la notizia della positività al Covid-19 di Zlatan Ibrahimovic; prima di lui Léo Duarte, e sono ancora out gli infortunati Musacchio, Romagnoli e Conti. A questi si aggiunge anche Lucas Paquetà, ancora fuori dai convocati per scelta tecnica, ma è chiaro che il motivo è legato al Calciomercato. Insomma, non sarà una serata semplice per il Milan. Ecco tutte le informazioni su come vedere la partita in tv e in streaming.

Dove vedere Milan Bodo/Glimt in tv

Milan-Bodo/Glimt non sarà visibile in TV. I preliminari di Europa League, infatti, sono un’esclusiva DAZN. Per poter vedere la partita in TV, quindi, bisogna avere una Smart TV oppure una chiavetta che permette di aggiungere contenuti multimediali al vostro televisore. In alternativa potrete scaricare l’app di DAZN su PlayStation 4 o Xbox One.

Milan Bodo/Glimt in streaming

Come detto, la partita è visibile su DAZN.. Basterà quindi accedere al proprio abbonamento tramite il sito per vedere il preliminare di Europa League sul vostro computer. Se invece preferite dispositivi mobile come Smartphone o Tablet, bisognerà scaricare l’app di DAZN. (gratuita su tutti gli store) e accedere al vostro account. Tutto facile e veloce!

Diretta testuale

Se non avete la possibilità di vedere la partita, noi di MilanLive.it vi forniremo come sempre la diretta testuale del match, con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto su ciò che succede durante la partita di Irlanda. La diretta live con risultato in tempo reale e con tutte le azioni più importanti della gara. Appuntamento alle 20:00 sul nostro sito.

Le probabili formazioni

Pioli non potrà schierare nemmeno Rebic, né Leao. In attacco quindi spazio a Colombo, che ha ben figurato nelle amichevoli del ritiro pre-stagionale. Per tutto il resto non cambia nulla: Kjaer e Gabbia confermati come coppia centrale, Kessie e Bennacer in mezzo al campo. Saelemaekers prenderà il posto di Rebic a sinistra proprio come in Irlanda una settimana fa.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Höibraten, Björkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge.

