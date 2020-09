Calciomercato Milan, Paquetà al Lione: formula “alla Suso”?

Il Lione è interessato a Lucas Paquetà, però deve ancora formulare la propria offerta al Milan. Il club rossonero spera in una cessione a titolo definitivo.

Per il Milan la cessione di Lucas Paquetà è molto importante. Infatti, l’addio del centrocampista brasiliano permetterebbe al club di avere maggiore margine di manovra sul mercato in entrata.

Non è un mistero il fatto che Paolo Maldini e Frederic Massara siano alla ricerca di un difensore centrale, ma potrebbe arrivare pure un centrocampista. E probabilmente farebbe comodo pure un esterno destro offensivo, ma molto dipenderà dalle occasioni che ci saranno e dal budget a disposizione.

Calciomercato Milan, il Lione vuole Paquetà

Il Milan spera di incassare 22-23 milioni di euro dalla cessione di Paquetà, ma finora nessun club ha avanzato questo tipo di offerta. Neanche il Lione, molto interessato al giocatore ma che deve fare alcune cessioni prima di poter mettere sul tavolo la propria proposta concreta.

Stando a quanto scritto da Sportmediaset, la società francese avrebbe già un accordo con Paquetà. Per quanto riguarda la formula dell’operazione, non va escluso che il Lione cerchi di ottenere l’ex Flamengo prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, magari condizionandolo alla qualificazione in Champions League o altri obiettivi come successo con il Siviglia per Jesus Suso.

Chiaramente il Milan spera in una cessione a titolo definitivo per avere a disposizione una somma importante da investire nel calciomercato in entrata. Però non è detto che alla dirigenza arrivi l’offerta desiderata, dunque potrebbe essere effettuata una scelta diversa per cedere Paquetà.

