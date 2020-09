Sportmediaset – Fiorentina, preso un difensore. Milenkovic può partire

La Fiorentina ha quasi preso un nuovo difensore. Indizio per un possibile addio di Nikola Milenkovic, obiettivo del Milan di Pioli.

La redazione di Sportmediaset poco fa ha dato gli aggiornamenti quotidiani sul mercato del Milan, in particolare sulla ricerca di un difensore titolare.

L’obiettivo numero uno di Stefano Pioli resta sempre Nikola Milenkovic. Il serbo sarebbe il profilo ideale per rinforzare la linea arretrata dei rossoneri: giovane, di carattere, dinamico e adattabile a più ruoli.

La novità è che la Fiorentina stavolta potrebbe seriamente pensare alla cessione del serbo. Infatti i viola hanno praticamente chiuso per l’arrivo di Martinez Quarta, stopper argentino del River Plate, in arrivo in Italia nelle prossime ore.

Il giovane difensore sudamericano dovrebbe sostituire proprio Milenkovic nella formazione di Beppe Iachini. Il Milan dunque spera che le richieste serrate della Fiorentina possano alleggerirsi, per poter affondare il colpo entro il prossimo 5 ottobre.

Occhio però anche alle alternative: il Milan continua a tenere caldo il nome di Matija Nastasic. Operazione low-cost, visto che lo Schalke 04 è pronto a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto. Non scalda gli animi invece il nome di Antonio Rüdiger, in uscita dal Chelsea.

