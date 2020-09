Crotone-Milan, arbitra Pairetto

Sarà Pairetto, il noto figlio d’arte, a dirigere il match di domenica prossima alle ore 18 tra il Crotone ed il Milan, seconda gara di campionato.

L’Aia e la Lega Serie A hanno pubblicato oggi le designazioni arbitrali per la seconda giornata del campionato 2020-2021.

Il match di domenica alle ore 18 tra Crotone e Milan verrà affidato a Luca Pairetto. Il figlio d’arte sarà coadiuvato dai guardalinee Galetto e Zingarelli. Il quarto uomo sarà Ayroldi, mentre il sig. Mariani l’addetto al VAR.

Bilancio molto positivo per il Milan negli incroci con Pairetto. I precedenti parlano di 4 vittorie ed un pareggio per i rossoneri. L’ultima gara diretta dal fischietto piemontese risale al 21 luglio scorso, il successo del Milan sul campo del Sassuolo per 2-1.

LEGGI ANCHE -> SMALLING PROPOSTO AL MILAN: LE ULTIME