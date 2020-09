Florentino Luis, niente Milan: va al Monaco, la formula

Florentino Luis pronto per iniziare la sua nuova avventura nel Principato di Monaco. Il club monegasco ha trovato l’accordo con il Benfica per l’affare.

Florentino Luis non giocherà in Serie A. Nonostante le voci di calciomercato che lo davano nel mirino del Milan, il suo futuro dovrebbe essere in Ligue 1.

Il Benfica ha ormai definito la cessione del centrocampista classe 1999 al Monaco. La formula dell’operazione, stando a quanto trapelato Portogallo e Francia, dovrebbe essere quella del prestito oneroso (circa 2 milioni di euro) senza diritto di riscatto. Il club monegasco pagherà anche l’ingaggio del talento portoghese.

Un affare un po’ sorprendente, visto che il Monaco rischia di valorizzare un giocatore che poi tornerà al Benfica. Possibile che i due club, come accaduto con Milan e Real Madrid per Brahim Diaz, abbiano comunque un accordo verbale per discutere più avanti di un eventuale riscatto del cartellino.

Proprio il Milan nel mercato di gennaio aveva fatto un tentativo concreto per prendere Florentino Luis, però il Benfica non accettò l’offerta. Il calciatore non è un titolare della squadra di Lisbona, che comunque decise di non privarsene e lo fa ora con una formula vantaggiosa. Il calciatore è atteso nel Principato per visite mediche e firma sul contratto.

